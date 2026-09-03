SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Lukrative SMA Solar-Anlage?
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03.09.2026 10:04:02
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 73,70 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,357 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 76,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,81 Prozent verringert.
Der Marktwert von SMA Solar betrug jüngst 2,00 Mrd. Euro. SMA Solar-Anteile wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der SMA Solar-Aktie bei 48,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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