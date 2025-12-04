SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Investmentbeispiel
|
04.12.2025 10:03:38
TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SMA Solar von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die SMA Solar-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,24 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,169 SMA Solar-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 03.12.2025 742,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,06 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 25,78 Prozent vermindert.
Insgesamt war SMA Solar zuletzt 1,15 Mrd. Euro wert. SMA Solar-Papiere wurden am 27.06.2008 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des SMA Solar-Papiers belief sich damals auf 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: SMA Solar Technology AG
