Lohnender SMA Solar-Einstieg? 05.03.2026 10:03:31

TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SMA Solar-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden SMA Solar-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 41,97 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SMA Solar-Aktie investiert, befänden sich nun 23,829 SMA Solar-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen SMA Solar-Papiere wären am 04.03.2026 762,54 EUR wert, da der Schlussstand 32,00 EUR betrug. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 762,54 EUR entspricht einer negativen Performance von 23,75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SMA Solar eine Börsenbewertung in Höhe von 1,01 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines SMA Solar-Anteils bei 48,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SMA Solar

