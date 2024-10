TecDAX-Titel SÜSS MicroTec SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SÜSS MicroTec SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden SÜSS MicroTec SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,44 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,848 SÜSS MicroTec SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen SÜSS MicroTec SE-Papiere wären am 11.10.2024 822,27 EUR wert, da der Schlussstand 69,40 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 722,27 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von SÜSS MicroTec SE belief sich jüngst auf 1,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at