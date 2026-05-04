SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Lukrative SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition?
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04.05.2026 10:03:41
TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 04.05.2016 wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile bei 8,83 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 113,314 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 634,56 EUR, da sich der Wert einer SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie am 30.04.2026 auf 76,20 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 763,46 Prozent.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) war somit zuletzt am Markt 1,46 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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