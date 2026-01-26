TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile bei 18,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 534,759 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie auf 48,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 935,83 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 159,36 Prozent angewachsen.

Alle SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 927,10 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at