SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Lukrative SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition?
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20.07.2026 10:04:24
TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bei 25,45 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,929 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.07.2026 311,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 79,30 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 311,59 EUR, was einer positiven Performance von 211,59 Prozent entspricht.
Der Marktwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) betrug jüngst 1,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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