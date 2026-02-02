SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Lukrative SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage?
|
02.02.2026 10:04:30
TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,55 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,073 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 49,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202,77 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 102,77 Prozent angezogen.
Alle SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 951,57 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
10:04
|TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
30.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|30.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|20.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|20.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|20.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,02
|-2,64%