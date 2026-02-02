TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,55 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,073 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 49,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202,77 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 102,77 Prozent angezogen.

Alle SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 951,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

