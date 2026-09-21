TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment verdienen können.

Am 21.09.2016 wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier bei 6,53 EUR. Bei einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,319 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile wären am 18.09.2026 1 042,43 EUR wert, da der Schlussstand 68,05 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 942,43 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 1,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at