TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,95 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 143,947 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 393,41 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers am 24.07.2026 auf 79,15 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 1 039,34 Prozent gleich.

Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 1,51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at