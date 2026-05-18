TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie statt. Der Schlusskurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie betrug an diesem Tag 22,95 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert, befänden sich nun 4,357 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere wären am 15.05.2026 389,98 EUR wert, da der Schlussstand 89,50 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 289,98 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at