SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Lohnende SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage?
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19.10.2026 10:04:18
TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,55 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 152,765 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 56,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 608,31 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 760,83 Prozent zugenommen.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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