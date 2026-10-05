SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Lohnende SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anlage? 05.10.2026 10:03:43

TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile betrug an diesem Tag 21,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 465,116 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 35 813,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 258,14 Prozent gleich.

Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich jüngst auf 1,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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