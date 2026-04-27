TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28,35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,527 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers auf 69,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 246,56 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 146,56 Prozent.

Insgesamt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zuletzt 1,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at