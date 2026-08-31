SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment
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31.08.2026 10:03:47
TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier 25,42 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,934 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (71,65 EUR), wäre das Investment nun 281,86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 181,86 Prozent gesteigert.
Alle SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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