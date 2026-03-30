TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie bei 23,95 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 417,537 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2026 21 774,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 52,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,75 Prozent vermehrt.

Der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Wert an der Börse wurde auf 996,87 Mio. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at