SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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Lohnendes SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment? 12.10.2026 10:03:45

TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,55 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investierten, hätten nun 4,640 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 305,34 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +205,34 Prozent.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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