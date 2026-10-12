TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 21,55 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investierten, hätten nun 4,640 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 305,34 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +205,34 Prozent.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at