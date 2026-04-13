TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie letztlich bei 29,24 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 34,200 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 2 084,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,95 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,45 Prozent angezogen.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde am Markt mit 1,17 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at