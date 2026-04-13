SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Langfristige Investition
|
13.04.2026 10:03:42
TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie letztlich bei 29,24 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 34,200 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 2 084,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,95 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,45 Prozent angezogen.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde am Markt mit 1,17 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
15.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.04.26
|EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
14.04.26
|EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.04.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.04.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.04.26
|TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|13.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|31.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|62,45
|0,48%