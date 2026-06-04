TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) schüttet weniger Dividende aus

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) am 03.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,04 EUR beschlossen. So ermäßigte sich die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 86,67 Prozent. Die Gesamtausschüttung von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) beträgt 5,74 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 50,26 Prozent.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Auszahlungsrendite

Der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 97,95 EUR. Am 04.06.2026 wird die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,10 Prozent auf. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,62 Prozent.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Kurs via XETRA 325,87 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 341,17 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (AIXTRON SE) für schneidet SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 2025 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Neben der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Dividende enttäuscht auch die Dividendenrendite des Dividenden-Titels. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist AIXTRON SE mit einer Dividendenzahlung von 0,15 EUR und einer Dividendenrendite von 0,15 Prozent.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 0,23 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 0,24 Prozent bedeuten.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Basisinformationen

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) ist ein TecDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 1,797 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) weist aktuell ein KGV von 16,23 auf. 2025 setzte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 503,180 Mio. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 2,59 EUR.

Redaktion finanzen.at