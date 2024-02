TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in TeamViewer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der TeamViewer-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 42,99 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,326 TeamViewer-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 30,98 EUR, da sich der Wert einer TeamViewer-Aktie am 31.01.2024 auf 13,32 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 69,02 Prozent.

Zuletzt verbuchte TeamViewer einen Börsenwert von 2,21 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des TeamViewer-Anteils fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines TeamViewer-Anteils bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at