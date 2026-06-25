TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Lohnende TeamViewer-Anlage?
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25.06.2026 10:04:10
TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor 5 Jahren gekostet
Am 25.06.2021 wurde die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TeamViewer-Papier bei 33,59 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die TeamViewer-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,977 TeamViewer-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 4,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,56 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 85,44 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete TeamViewer eine Marktkapitalisierung von 787,97 Mio. Euro. Das TeamViewer-Papier wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der TeamViewer-Anteilsschein bei 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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