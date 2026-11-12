TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TeamViewer-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die TeamViewer-Aktie an diesem Tag bei 13,39 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 747,105 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 5,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 743,00 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 62,57 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 760,25 Mio. Euro. Die Erstnotiz des TeamViewer-Papiers fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines TeamViewer-Anteils bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at