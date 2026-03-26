TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TeamViewer gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das TeamViewer-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der TeamViewer-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,67 EUR. Bei einem TeamViewer-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 681,896 TeamViewer-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 4,53 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 086,26 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 69,14 Prozent.

TeamViewer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 710,43 Mio. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TeamViewer-Anteils belief sich damals auf 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at