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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Profitable TeamViewer-Anlage? 16.04.2026 10:03:28

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades TeamViewer-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die TeamViewer-Aktie an diesem Tag bei 12,56 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 796,178 TeamViewer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 694,27 EUR, da sich der Wert einer TeamViewer-Aktie am 15.04.2026 auf 4,64 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 63,06 Prozent verringert.

TeamViewer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 689,71 Mio. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer TeamViewer-Aktie auf 26,25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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