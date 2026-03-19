TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TeamViewer gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die TeamViewer-Aktie an diesem Tag 12,88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 77,670 Anteilen. Die gehaltenen TeamViewer-Papiere wären am 18.03.2026 345,48 EUR wert, da der Schlussstand 4,45 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 65,45 Prozent.

TeamViewer war somit zuletzt am Markt 698,19 Mio. Euro wert. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Das TeamViewer-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at