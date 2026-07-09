TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|Rentables TeamViewer-Investment?
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09.07.2026 10:03:25
TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,79 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 021,972 TeamViewer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 334,70 EUR, da sich der Wert einer TeamViewer-Aktie am 08.07.2026 auf 5,22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,65 Prozent verringert.
Der TeamViewer-Wert an der Börse wurde auf 831,14 Mio. Euro beziffert. Am 25.09.2019 wurden TeamViewer-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines TeamViewer-Anteils lag damals bei 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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