TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
08.01.2026 10:03:26
TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren angefallen
TeamViewer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TeamViewer-Papier bei 42,40 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,358 TeamViewer-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 5,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13,60 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 86,40 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für TeamViewer eine Börsenbewertung in Höhe von 893,92 Mio. Euro. Der erste Handelstag der TeamViewer-Anteile an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Der Erstkurs des TeamViewer-Papiers belief sich damals auf 26,25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
