TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die TeamViewer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des TeamViewer-Papiers betrug an diesem Tag 44,80 EUR. Bei einem TeamViewer-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,321 TeamViewer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,67 EUR, da sich der Wert einer TeamViewer-Aktie am 04.02.2026 auf 5,63 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 87,43 Prozent verringert.

Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 855,47 Mio. Euro. Der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Die TeamViewer-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at