TeamViewer Aktie

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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Frühe Anlage 30.04.2026 10:03:37

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen TeamViewer-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das TeamViewer-Papier an diesem Tag bei 39,56 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 25,278 TeamViewer-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (4,78 EUR), wäre das Investment nun 120,88 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 87,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete TeamViewer eine Marktkapitalisierung von 740,25 Mio. Euro. Das Börsendebüt der TeamViewer-Aktie fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des TeamViewer-Papiers belief sich damals auf 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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