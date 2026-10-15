TeamViewer Aktie

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WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

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Rentables TeamViewer-Investment? 15.10.2026 10:03:22

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen TeamViewer-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die TeamViewer-Aktie bei 13,77 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 72,648 TeamViewer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der TeamViewer-Aktie auf 6,87 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 499,09 EUR wert. Damit wäre die Investition 50,09 Prozent weniger wert.

Alle TeamViewer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,10 Mrd. Euro. Am 25.09.2019 fand der erste Handelstag des TeamViewer-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des TeamViewer-Papiers bei 26,25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com

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