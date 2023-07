TecDAX-Titel Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Telefonica Deutschland eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Telefonica Deutschland-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.07.2022 wurde die Telefonica Deutschland-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,63 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 38,037 Telefonica Deutschland-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.07.2023 93,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2,47 EUR belief. Mit einer Performance von -6,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Telefonica Deutschland eine Marktkapitalisierung von 7,31 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Telefonica Deutschland-Papiere an der Börse XETRA war der 30.10.2012. Der Erstkurs des Telefonica Deutschland-Anteils belief sich damals auf 5,70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at