United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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United Internet-Anlage 31.08.2026 10:03:47

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in United Internet von vor einem Jahr rentiert?

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in United Internet von vor einem Jahr rentiert?

Vor Jahren in United Internet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die United Internet-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die United Internet-Aktie letztlich bei 27,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die United Internet-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,663 United Internet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 27,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,49 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,51 Prozent abgenommen.

Insgesamt war United Internet zuletzt 4,69 Mrd. Euro wert. Die United Internet-Aktie wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des United Internet-Papiers lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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