United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|United Internet-Performance
|
26.01.2026 10:04:21
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit United Internet-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das United Internet-Papier bei 21,50 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hat, hat nun 465,116 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.01.2026 13 311,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,62 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,12 Prozent angezogen.
United Internet war somit zuletzt am Markt 4,95 Mrd. Euro wert. United Internet-Papiere wurden am 23.03.1998 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12,27 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu United Internet AG
|15.01.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|05.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|28,46
|-0,35%