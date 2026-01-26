United Internet Aktie

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

United Internet-Performance 26.01.2026 10:04:21

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Internet-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit United Internet-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das United Internet-Papier bei 21,50 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hat, hat nun 465,116 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.01.2026 13 311,63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,62 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,12 Prozent angezogen.

United Internet war somit zuletzt am Markt 4,95 Mrd. Euro wert. United Internet-Papiere wurden am 23.03.1998 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
United Internet AG 28,46 -0,35%

