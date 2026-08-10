TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden United Internet-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren United Internet-Anteile an diesem Tag 16,00 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6,250 United Internet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,38 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 07.08.2026 auf 23,90 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 49,38 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,13 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wurden United Internet-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der United Internet-Aktie lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at