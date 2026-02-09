United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Hochrechnung
|
09.02.2026 10:04:28
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem United Internet-Papier statt. Zum Handelsende stand die United Internet-Aktie an diesem Tag bei 41,44 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in United Internet-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,134 United Internet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 27,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 668,52 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,15 Prozent abgenommen.
United Internet war somit zuletzt am Markt 4,79 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des United Internet-Anteils fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des United Internet-Papiers bei 12,27 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Internet AG
|
06.02.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
02.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt (finanzen.at)
|
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AG
|15.01.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|05.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|05.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|05.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|27,82
|0,29%