United Internet Aktie

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

Hochrechnung 09.02.2026 10:04:28

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren gekostet

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen United Internet-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem United Internet-Papier statt. Zum Handelsende stand die United Internet-Aktie an diesem Tag bei 41,44 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in United Internet-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,134 United Internet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 27,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 668,52 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,15 Prozent abgenommen.

United Internet war somit zuletzt am Markt 4,79 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des United Internet-Anteils fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des United Internet-Papiers bei 12,27 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 27,82 0,29% United Internet AG

