United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Frühes Investment
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01.06.2026 10:04:06
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren gekostet
United Internet-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die United Internet-Aktie bei 42,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, befänden sich nun 238,124 United Internet-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Internet-Aktie auf 26,36 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 276,94 EUR wert. Damit wäre die Investition um 37,23 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte United Internet einen Börsenwert von 4,56 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der United Internet-Papiere fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des United Internet-Anteils belief sich damals auf 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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