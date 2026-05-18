United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Rentabler United Internet-Einstieg?
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18.05.2026 10:04:29
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen
Die United Internet-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,43 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,930 United Internet-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (26,70 EUR), wäre die Investition nun 185,03 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 85,03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von United Internet belief sich zuletzt auf 4,61 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wurden United Internet-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der United Internet-Aktie lag damals bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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