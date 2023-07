TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in United Internet gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit United Internet-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,62 EUR. Bei einem United Internet-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 252,398 United Internet-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2023 gerechnet (13,16 EUR), wäre die Investition nun 3 321,55 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66,78 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für United Internet eine Börsenbewertung in Höhe von 2,27 Mrd. Euro. United Internet-Anteile wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die United Internet-Aktie bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at