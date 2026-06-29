TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen United Internet-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem United Internet-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,43 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,745 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,12 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Papiers am 26.06.2026 auf 23,72 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 34,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von United Internet belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der United Internet-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Die United Internet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at