TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen United Internet-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit United Internet-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das United Internet-Papier bei 34,91 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, befänden sich nun 2,865 United Internet-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.04.2026 77,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 22,94 Prozent weniger wert.

United Internet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,65 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wurden United Internet-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at