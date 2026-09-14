United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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Rentable United Internet-Investition? 14.09.2026 10:03:41

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in United Internet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden United Internet-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,43 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 282,247 United Internet-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 812,59 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 11.09.2026 auf 27,68 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,87 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von United Internet betrug jüngst 4,78 Mrd. Euro. United Internet-Papiere wurden am 23.03.1998 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der United Internet-Aktie lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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