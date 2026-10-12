United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Profitable United Internet-Investition?
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12.10.2026 10:03:45
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren
Am 12.10.2021 wurde die United Internet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das United Internet-Papier bei 32,00 EUR. Bei einem United Internet-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,125 United Internet-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 72,31 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 09.10.2026 auf 23,14 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,69 Prozent abgenommen.
Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,00 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des United Internet-Papiers fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des United Internet-Papiers lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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