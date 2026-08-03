United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|United Internet-Investment
|
03.08.2026 10:03:45
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor einem Jahr verloren
Das United Internet-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 24,70 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 404,858 United Internet-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 23,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 570,85 EUR wert. Damit wäre die Investition 4,29 Prozent weniger wert.
United Internet wurde am Markt mit 4,09 Mrd. Euro bewertet. Das United Internet-Papier wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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