TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in United Internet bedeutet

Wer vor Jahren in United Internet eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das United Internet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Internet-Papier an diesem Tag 25,74 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 388,500 United Internet-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der United Internet-Aktie auf 16,86 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 550,12 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34,50 Prozent verringert.

Am Markt war United Internet jüngst 2,91 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der United Internet-Aktie fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der United Internet-Anteilsschein bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at