United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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United Internet-Performance 19.10.2026 10:04:18

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in United Internet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.10.2016 wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der United Internet-Anteile betrug an diesem Tag 38,20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 26,178 United Internet-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 627,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,98 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,23 Prozent.

Der Marktwert von United Internet betrug jüngst 4,14 Mrd. Euro. Das United Internet-Papier wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der United Internet-Aktie lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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