TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das United Internet-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die United Internet-Aktie bei 48,71 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in United Internet-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,053 United Internet-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.01.2026 61,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,88 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,66 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für United Internet eine Börsenbewertung in Höhe von 5,16 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wagte die United Internet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines United Internet-Anteils bei 12,27 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at