United Internet Aktie

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Rentable United Internet-Anlage? 12.01.2026 10:03:45

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen United Internet-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde das United Internet-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die United Internet-Aktie bei 48,71 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in United Internet-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,053 United Internet-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.01.2026 61,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,88 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,66 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für United Internet eine Börsenbewertung in Höhe von 5,16 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wagte die United Internet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines United Internet-Anteils bei 12,27 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

Analysen zu United Internet AG

05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 United Internet Buy UBS AG
12.11.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 29,76 0,00% United Internet AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

