TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die United Internet-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der United Internet-Aktie betrug an diesem Tag 39,37 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,403 United Internet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 23,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 599,52 EUR wert. Damit wäre die Investition um 40,05 Prozent gesunken.

Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,08 Mrd. Euro. United Internet-Anteile wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des United Internet-Papiers bei 12,27 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at