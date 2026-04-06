United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Lukrative United Internet-Anlage?
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06.04.2026 10:03:47
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem United Internet-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 44,40 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,253 United Internet-Anteilen. Die gehaltenen United Internet-Anteile wären am 02.04.2026 62,66 EUR wert, da der Schlussstand 27,82 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 37,34 Prozent gesunken.
Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,81 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der United Internet-Aktie fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die United Internet-Aktie bei 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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