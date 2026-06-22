TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in United Internet-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 22.06.2021 wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das United Internet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 282,008 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 23,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 666,67 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33,33 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete United Internet eine Marktkapitalisierung von 4,09 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie ging am 23.03.1998 an die Börse XETRA. Ein United Internet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at