United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|Rentabler United Internet-Einstieg?
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22.06.2026 10:04:20
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 22.06.2021 wurde die United Internet-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das United Internet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 282,008 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 23,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 666,67 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33,33 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete United Internet eine Marktkapitalisierung von 4,09 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie ging am 23.03.1998 an die Börse XETRA. Ein United Internet-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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