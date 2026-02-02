United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

Lukrativer United Internet-Einstieg? 02.02.2026 10:04:30

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen United Internet-Investment verlieren können.

Das United Internet-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,02 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,776 United Internet-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 27,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,35 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,65 Prozent verringert.

United Internet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,75 Mrd. Euro. United Internet-Anteile wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

Analysen zu United Internet AG

15.01.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 United Internet Buy UBS AG
05.01.26 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

United Internet AG 28,00 1,67% United Internet AG

