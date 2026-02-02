TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen United Internet-Investment verlieren können.

Das United Internet-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 36,02 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,776 United Internet-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des United Internet-Papiers auf 27,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,35 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,65 Prozent verringert.

United Internet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,75 Mrd. Euro. United Internet-Anteile wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der United Internet-Aktie lag beim Börsengang bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at